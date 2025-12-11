航空大学校の待機学生数の推移パイロットを養成する航空大学校（宮崎市）で訓練が滞り、毎年100人を超える学生が教育を受けられずに自宅などで待機していることが11日、分かった。定員増に対して学校側の体制や運営が不十分だったことが原因で、国土交通省は10月、対策案を策定。航空大は2028年度内に解消を目指すとしている。政府は30年に訪日外国人客を6千万人とする目標を掲げる一方、国内パイロットはバブル時代の大量採用