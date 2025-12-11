福岡県警小倉南署は11日、勤務先の学校から備品を盗んだとして、北九州市、教員副島照正容疑者（31）を逮捕した。容疑を認めている。市教育委員会によると、副島容疑者は市立小倉南特別支援学校に勤務。「懲戒処分を検討する」としている。逮捕容疑は2023年4月〜24年11月、備品のタブレット端末5台（時価計約6万円相当）を盗んだ疑い。署によると、タブレットが持ち込まれた質店から「盗難品かもしれない」と連絡があり、発覚