俳優・渡辺謙（66）の長男で俳優の渡辺大（41）が11日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。現在、新歌舞伎座で公演中の「醉いどれ天使」に出演している大。「本日のマチネは親子参観でした…高校の文化祭を見に来た以来の参観で、始まる前から変なテンションになってしまいました」とつづり、父・渡辺謙が観劇に訪れたことを報告。肩を組む2ショットを投稿した。続けて「40代になって、少しは役者とし