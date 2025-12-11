１１月に天国へ旅立った２０１２年の３冠牝馬ジェンティルドンナの子供、アルジェンテーラ（牝２歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ドレフォン）が１２月１３日の阪神５Ｒ（芝１８００メートル）で初陣を迎える。血統だけではなく、動きのよさも目を引く。今週のＣＷコースでは古馬相手に２馬身追走から手応えに余力を残しつつ、６ハロン８１秒９―１１秒７の好時計で併入に持ち込んだ。姉のジェラルディーナも管理していた斉藤崇調教