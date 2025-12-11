歌舞伎俳優の中村壱太郎と、尾上右近が１１日、京都市内で「令和八年三月花形歌舞伎特別公演」の取材会に出席した。今回は、映画「国宝」でも名場面の１つとして演じられた「曽根崎心中物語」を、２人がお初、徳兵衛の役代わりで演じるのが見どころのひとつ。壱太郎は「ダブルキャストは三月花形歌舞伎でこれまでもやってまいりましたが、まさか徳兵衛をやるという目線では、今まであまり曽根崎心中を見ていませんでしたの