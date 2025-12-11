JTはこのほど、12月に開催される、年越し音楽フェス「COUNTDOWN JAPAN 25/26」(幕張メッセ)および「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025」(インテックス大阪)に協賛。両フェス会場内に特設喫煙ブース「Ploom LOUNGE」を出展する。「Ploom LOUNGE」年末の東西大型音楽フェスに協賛「Ploom LOUNGE」では、20歳以上の喫煙者を対象に喫煙スペースが用意されており、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA」のテイスティングおよび販売