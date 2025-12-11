５度目のＩＷＧＰヘビー級王座戴冠は、２０１１年１月４日東京ドーム大会でした。対戦相手は前年のＧ１クライマックス決勝戦で敗れた小島（聡）さん。当時の小島さんはフリーだったので、０９年の１・４ドームの武藤（敬司）さんとの試合に続いて流出していたＩＷＧＰを奪回するという巡り合わせでした。小島さんとは２月２０日仙台サンプラザホール大会でのリマッチも制して初防衛に成功するんですが、この試合が非常に印象深