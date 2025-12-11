オリックス・紅林弘太郎内野手が１１日、大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、１６００万円増の年俸９５００万円でサインした（金額は推定）。「この成績で（１億円に）乗ったらあれだと思うので、来年は突き抜けた数字を残して、余裕で超せるような選手になりたい」と、１年後の大台突破をイメージした。プロ６年目の今季は正遊撃手として１１６試合に出場し、打率２割６分、９本塁打、４３打点。５年連続の規定打席をクリ