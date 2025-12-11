米AMDは12月10日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「AMD Radeon Software Adrenalin 25.12.1」を公開した。かねてから開発してきたFSR Redstoneシリーズが正式に導入されている。「AMD Radeon Software Adrenalin 25.11.1」公開。FSR Redstone正式リリース、Radeon RX 9000シリーズでAMD Radeon RX 9000シリーズ向けに、描画支援機能における最新バージョン「FSR Redstone」を導入するドライバアップデート