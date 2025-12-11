オリックス・宗佑磨内野手が１１日、大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、１１００万円減の年俸６２００万円でサインした（金額は推定）。「年齢的にもまだ落ちる年齢ではないし、みたいな内容でした」と席上でのやり取りを明かした。プロ１１年目の今季は開幕スタメンに名を連ねたものの、５月１日から不振で１か月半のファーム生活を経験。それでも、６月１７日の再昇格後は三塁のレギュラーに返り咲き、最終的に９８試合