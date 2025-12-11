今月21日に京都で行われる全国高校駅伝を前に、鹿児島城西高校で激励会が行われました。 先月の県大会で2年ぶり3回目の優勝を果たし、全国高校駅伝への出場を決めた鹿児島城西高校。 11日、全校生徒が集まり、激励会が行われ、メンバー入りした10人にエールを送りました。 そして、創部以来22年、チームを率いてきた高田敏寛監督が都大路での健闘を誓いました。 （高田敏寛監督）「今回3回目なので、全国で