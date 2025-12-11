革新的な優れたサービスを表彰する「日本サービス大賞」の表彰式が行われ、鹿児島などで県民限定の観光予約サイト「温泉ぱらだいす」を展開している企業が地方創生大臣賞を受賞しました。 日本サービス大賞は、公益財団法人・日本生産性本部が産業の発展を先導する革新的な優れたサービスを表彰するもので、5回目の今回は全国768件の応募から選ばれた33件が受賞しました。 地方創生大臣賞を受賞したパム