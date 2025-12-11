12日の天気岡山・香川 11日（木）日中は晴れましたが、湿った空気の影響で徐々に雲が広がりました。夜から大気の状態が不安定になり、岡山・香川では雨や雷雨になるところがありそうです。 12日（金）の岡山県南部と香川県は雨雲が抜けて曇ったり晴れたりしそうです。岡山県北部は昼前まで雨や雪の降るところがあるでしょう。 朝から徐々に寒気が強まり、最高気温は多くの地点で11日（木）より5℃以上低くなりそう