マスク資料 香川県教育委員会は11日、インフルエンザの集団感染が発生したとして、県内の小中高校や幼稚園など27施設で学年・学級閉鎖としました。 地域別では、高松市が11施設、丸亀市が4施設、三豊市が3施設、坂出市とさぬき市と綾川町が2施設、観音寺市、宇多津町、多度津町がそれぞれ1施設です。