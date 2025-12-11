１１日の東京株式市場で日経平均株価は朝高後に下げに沈む展開。決算発表後の米オラクル＜ＯＲＣＬ＞の株価が時間外で急落したことが投資家心理を冷やした。先物売りで軟化し、５万円を下回る場面もあった。 大引けの日経平均株価は前営業日比４５３円９８銭安の５万０１４８円８２銭と続落。プライム市場の売買高概算は２０億９３３万株、売買代金概算は５兆３９４２億円。値上がり銘柄数は２０７、対して値下がり銘柄