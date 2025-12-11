通貨オプションボラティリティードル円１週間９％台 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.256.157.206.58 1MO8.335.076.995.47 3MO8.935.527.566.04 6MO9.205.848.026.54 9MO9.346.118.306.90 1YR9.446.348.497.14 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.718.857.19 1MO7.297.545.99 3MO8.078.396.50 6MO8.6