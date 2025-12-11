メインシナリオ・・・4日の高値1.3385ドルを上抜き、直近の高値を更新し、上値指向が強まっている。きょう、10月21日以来の高値水準となる1.3392ドルまで一時上昇しており、10月17日の高値1.3471ドルを上抜けば、1.3500ドルの節目や10月1日の高値1.3527ドル、9月23日の高値1.3537ドルを試す可能性がある。9月23日の高値1.3537ドルを上抜くようなら、9月18日の高値1.3661ドルが上値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、9日