メインシナリオ・・・上値を試す、年初来高値の0.6707に注目。9月下旬以降、0.64台前半～0.66台前半のレンジ相場となっていたが、同レンジから上放れた。目先、上値を試すとみる。9月17日に付けた年初来高値0.6707がポイントになる。高値更新となれば、2024年10月21日の高値0.6723や同年10月11日の高値0.6759を試そう。これらを上抜くと、節目の0.6800がターゲットになる。 サブシナリオ・・・下落となれば、節目