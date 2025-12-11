サウンドアースは、12月13、14日に開催される「ポタフェス 2025冬 秋葉原」に参加(ブースB1-35)。VenusのブランドMelody Wingsより、第2弾IEM「Jupiter」を出展する。 Jupiterは、チタニウムダイアフラムのダイナミックドライバーを搭載し、筐体にはWoodフェイスプレートを採用。ケーブルはマイク、ボリュームコントロール付きで、プラグがデフォルトでUSB-Cとなっており、スマホな