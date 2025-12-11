¥×¥íÌîµå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï11Æü¡¢¥Ú¥ë¥É¥âÅê¼ê¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Ú¥ë¥É¥âÅê¼ê¤âµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·°Õµ¤¹þ¤ß¤òÉ½ÌÀ¡£¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥×¥ì¡¼¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤È¡¢µåÃÄ¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Ï»ä¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£µå¾ì¤ÇÁ´