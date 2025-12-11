【リビウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は10日、2026年の国家予算案に署名した。国防、安全保障関連費は約2兆8千億フリブニャ（約10兆3千億円）で国内総生産（GDP）の約27％に当たる。ウクライナメディアによると、歳入は約2兆9千億フリブニャ、歳出は約4兆8千億フリブニャを見込む。ロイター通信によると、財政赤字はGDPの18.5％に上る見込みだが、財源確保は難航。ウクライナ政府は、欧州によるロシアの凍結資産を活