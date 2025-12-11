元不登校のYouTuberとして知られるゆたぼんが12月11日に自身のXを更新し、「ナゼシナンカツタンバカという人から1円の振り込みがありました。変わった名前の人がいるみたいですが、悲しい人ですね。」と投稿。これに関しては、8日に交通事故に遭ったことを報告し、見舞金を募るために銀行口座を公開していた。この投稿にフォロワーからは、「えー、こんな人おるんや」「振り込み手数料はかかんなかったのかな。」「ホント悲しい人