【週刊少年チャンピオン 2026年2・3号合併号】 12月11日発売 価格：400円 画像はAmazonより 【拡大画像へ】 秋田書店は、「週刊少年チャンピオン」2026年2・3号合併号を12月11日に発売した。価格は400円。 今号の表紙は「魔入りました！入間くん」のスピンオフマンガ「魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア」。移籍連載開始で、45ページの巻頭カラ&#1254