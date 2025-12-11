冬の鉄道旅シーズン、「青春18きっぷ」ユーザーにとって最大の難所の一つが、第三セクター区間です。特に新潟・北陸方面への移動では、JR線ではないため18きっぷが使えず、別途運賃が必要になる区間が存在します。そんな悩みを解決する強力な味方、えちごトキめき鉄道の「トキ鉄18きっぷ」が、2025年冬も発売されます。発売期間は12月12日から。価格は大人1,200円で、当日有効の青春18きっぷを持っていることだけが購入条件です。