マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督がレアル・マドリーを撃破した試合後、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)優勝には「程遠い」と語った。イギリス『スカイ・スポーツ』が伝えている。シティは10日に敵地で行われた欧州CLリーグフェーズ第6節でレアルと対戦。相手に先制を許したが、DFニコ・オライリーのゴールで追いつくと、FWアーリング・ハーランドのPK弾で2-1と逆転し、そのまま2試合ぶりの白星を挙