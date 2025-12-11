Jリーグは11日、同日に横浜アリーナで開催される2025Jリーグアウォーズの欠席者を発表した。優秀選手賞に選出されていたFW鈴木優磨(鹿島)、DF中野就斗(広島)を始め、DF関川郁万(鹿島)、DF松本遥翔(鹿島)、MF三竿健斗(鹿島)、MF舩橋佑(鹿島)は、体調不良のため欠席となった。また、MFターレス・ブレーネル(鹿島)、FWエウベル(鹿島)、FWチャヴリッチ(鹿島)は帰国のために欠席するという。