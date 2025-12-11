ガイナーレ鳥取は11日、林健太郎監督(53)との契約を更新し、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」も引き続き指揮を執ることが決まったと発表した。林監督は2024年から鳥取を指揮。チームは今季J3リーグ戦で15勝6分17敗(勝ち点51)の11位だった。続投に際してクラブ公式サイトを通じ、「継続のお話をいただき、幸せであると同時に大きな責任も感じております」とコメント。「応援してくださる皆様とより多