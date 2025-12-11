日経平均株価 始値50818.39 高値50875.98 安値49926.27 大引け50148.82(前日比 -453.98 、 -0.90％ ) 売買高20億933万株 (東証プライム概算) 売買代金5兆3942億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は続落、朝高後下げ転換 ２．決算発表の米オラクルは時間外で急落 ３．FOMC無難通過はやや円高