エコム [名証Ｍ] が12月11日大引け後(16:30)に決算を発表。26年7月期第1四半期(8-10月)の経常利益(非連結)は前年同期比43.2％減の5000万円に落ち込み、通期計画の4億0900万円に対する進捗率は12.2％となり、3年平均の12.8％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の14.4％→12.2％に低下した。 株探ニュース