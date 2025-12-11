12日、県内はおおむね晴れ。薩摩地方は日差しが暖かく、傘の出番はなさそうです。大隅地方も安定した天気で朝晩はコートが必須になりそうです。種子島・屋久島地方は午前晴れ、午後は雲が広がり夕方以降にわか雨の可能性があえります。奄美地方は雲が多く、夜遅くに広く雨。各地で風が強めに吹くため注意してください。（詳しくは動画をご覧ください）