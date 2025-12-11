12月10日（水）日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」では、芸能人たちが「私が今年買ってよかったもの」を紹介。横澤夏子は買ってよかったものとして山崎実業の「マグネット風呂イス タワー SH25」（4,620円）を紹介。イスに磁石がついていて、お風呂の壁にひっつけられるようになっている。水垢が溜まりにくく、衛生面で機能的だという。スイーツ女王のぼる塾・田辺智加の今年買ってよかったものは、「世界の