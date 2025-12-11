プロ野球・オリックスは11日、ボブ・シーモア選手の獲得を発表しました。今季27歳を迎えた191cm・113kgのボブ・シーモア選手。ウェイクフォレスト大学を経て、レイズ傘下のマイナーリーグでプレーしてきました。今季3Aでは30本塁打を記録。念願のメジャーデビューも果たし、26試合に出場で1本塁打含む打率.205をマークしました。ボブ・シーモア選手は契約に際しコメントを発表。「このような素晴らしい機会をくださったオリックス