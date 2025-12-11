来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝で３年連続９度目の総合優勝を目指す青学大が１１日、東京・青山キャンパスで壮行会を行った。原晋監督（５８）と、登録メンバー１６人のうち１３人（折田壮太（２年）、飯田翔太（２年）、松田祐真（１年）は授業の関係で欠席）が出席した。壮行会では選手たちが希望区間を明かした。山区間には、多くの選手が立候補。上りの５区には、塩出翔太（４年）、鳥井健太