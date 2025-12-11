ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」で、ヘブン（トミー・バストウ）の元妻・マーサを演じたミーシャ・ブルックスが１１日、ドラマの公式Ｘで流ちょうな日本語を披露した。マーサは、ヘブンの元妻で、奴隷としてヘブンの下宿先で働いていた女性。マーサの優しさに惹かれたヘブンは、人種の違いを乗り越えプロポーズ。結婚するも、人種差別の壁にぶち当たり、新聞社を解雇されてしまう。それを自分のせいだと責めるマーサは、下宿