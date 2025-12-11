令和7年度天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会のファイナルラウンドは12月11日（木）から東京体育館で開催。11日に行われた皇后杯ファイナルラウンド1回戦では、金蘭会高等学校vsフォレストリーヴズ熊本が対戦した。 試合は第1セットから金蘭会ペース。Vリーグで現在3位のフォレストを相手に攻撃で圧倒し、第1セットを25-16で制した。 第2セットも金蘭会が序盤からリードを