日本製鉄は11日、いずれも子会社でセメントを製造、販売する日鉄高炉セメント（北九州市）と日鉄セメント（北海道室蘭市）を2026年4月に経営統合すると発表した。人口減で需要の先細りが見込まれる中、競争力の強化を図る。