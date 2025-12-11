俳優のイ・ビョンホン（５５）が現地時間７日、米・ロサンゼルスで初開催された「ＫＡＬＨ（ＫｏｒｅａｎＡｍｅｒｉｃａｎＬｅａｄｅｒｓｉｎＨｏｌｌｙｗｏｏｄ）オナーズ」で、韓国クリエーターとしてのグローバルな活躍が認められ初代受賞者に輝いたと１０日、韓国メディアのインサイトなどが報じた。ＫＡＬＨは２０２０年、映画、テレビ、音楽、慈善分野のリーダーたちが集結して設立された団体で、韓国系クリエー