モデルでタレントの藤田ニコルさん（27）が第1子の妊娠を発表しました。「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。新たな家族が増える喜びとともに、無事に生まれて来てくれることを願う日々です」と第1子妊娠の喜びを報告した藤田ニコルさん。「仮面ライダードライブ」で活躍した俳優の稲葉友さん（32）と2年前の夏に結婚を発表。2023年11月には、クリスマスについて聞かれると、「結婚してから初めての