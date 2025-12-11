ドラマ『不適切にもほどがある！』（TBS系、以下『ふてほど』）の公式Instagramが、12月9日に更新。《富士そばで働く純子（#河合優実さん）を発見何着ても似合うなぁ》とつづり、1枚の写真がアップされた。その写真は、河合が「名代富士そば」の店員姿で微笑むものだった。投稿のコメント欄には、《こんな可愛い店員さん居たら絶対常連になる！》《まさかの富士そば勤務？謎が多すぎるには程がある（笑）》などの声が多数