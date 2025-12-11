来年1月2日に往路、3日に復路来年1月2、3日に行われる第102回箱根駅伝のチームエントリーが10日に締め切られ、各チームの登録選手が発表された。この日は都内で前回大会上位5校の監督によるトークバトルも開催。3連覇を狙う青学大の原晋監督は、ライバル校の監督に意外な質問をぶつけた。まさかの質問に会場が笑いに包まれた。「ライバル監督に聞きたい」というコーナーで原監督が聞きたい相手に選んだのは駒大の藤田敦史監督