◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝１２月１１日、栗東トレセン１３分の７の抽選を突破したギャラボーグ（牝２歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）は２２年ＮＨＫマイルＣ覇者ダノンスコーピオンの全妹という良血。前走は少頭数のスローペースで力む面も見せたが、直線で長くいい脚を使って伸び、２着馬に抜かせなかった。山本助手は「もともとフットワークが軽くてストライド