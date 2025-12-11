明日12日(金)は一時的に強い寒気が流れ込むため、中国地方は日本海側で雨や雪が降り、真冬並みの寒さになるでしょう。今日11日(木)よりも大幅に気温が低くなる見込みです。また、この先は週明け15日(月)にかけては雨や雪の降る日が多く寒いですが、来週末は20℃近くになり、季節外れの暖かさとなるでしょう。大掃除日和となりそうです。寒暖差が大きいため、体調を崩さないようご注意ください。明日12日(金)は真冬並みの寒さに気