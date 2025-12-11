クマ被害が過去最悪となり、死者・負傷者ともに記録的なペースで増加している。今年はどんぐり不作や人馴れの進行に加え、冬眠に入らない個体も多く、市街地への出没が常態化。被害の質も“引きずり込み”や民家侵入など、かつてない段階へと移りつつある。なぜここまで異常事態が続くのか。山を知り尽くすマタギは、春先からその兆候を察知していたという。ここからは、現場のプロが語る“今年のクマの異変”に迫る。◆「今年のク