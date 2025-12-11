ラグビー・リーグワン1部の東京SGは11日、開幕戦（13日、BR東京戦）の登録メンバー23人を発表した。昨季限りで浦安を退団し、今季から東京SGに移籍したPR竹内柊平（28）が先発入り。新チームでの初陣を前に「めちゃくちゃ楽しみです。サンゴリアスのアグレッシブ・アタッキング・ラグビーがめちゃくちゃ好きなので、それをグラウンドで表現したくてうずうずしてます」と胸を高鳴らせた。チームに本格的に合流したのは、日本代