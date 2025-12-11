ネクスコ西日本によりますと、車両火災のため、高松自動車道の「鳴門JCT」～「引田IC」の下り線が、午後3時48分から通行止めとなっています。警察によりますと、板野町大坂の高松自動車道 北唱谷トンネルで、12月11日午後3時20分頃、高速バスのエンジン付近から煙が出て停車。乗員乗客13人のうち、1人が煙を吸って病院に運ばれたということです。（11日16：15）