「news every.」のスペシャル・メッセンジャー、羽生結弦さんが、東日本大震災から15年となる来年3月、被災地・宮城でアイスショーに出演します。フィギュアスケート羽生結弦さん「東日本大震災からの復興を願い、全国でたくさんあるいろんな自然災害に対しての復興を願い、祈りながら滑っているショー」来年3月7日から3日間、被災地・宮城で開催されるアイスショー「羽生結弦ノッテステラータ」。仙台市で被災した羽生さんが座