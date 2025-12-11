「VBAT」初号機が横須賀造修補給所に納品海上自衛隊は2025年12月9日、無人航空機「VBAT」の初号機が横須賀造修補給所に納品されたと発表しました。【画像】かなり異形！これが納品された「VBAT」初号機です「VBAT」は、アメリカの防衛企業シールドAI社が開発した無人航空機です。海上自衛隊が導入を予定している哨戒艦に搭載され、周辺海域の警戒監視や情報収集、敵艦艇への攻撃などを行うことが想定されています。機体は十字