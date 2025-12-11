ニップンは26年2月2日納品分から、家庭用製品の価格改定を実施する。小麦粉製品5品目を値下げ、パスタ、食品類など11品は値上げとなる。改定率は下記の通り。■小麦粉…約1％値下げ■パスタ…約6％値上げ■ミックス…約3〜5％値上げ■家庭用食品類（ドライイースト、ショートニング、アマニ油、バルサミコソース、アヒージョの素、パエリアの素）…約1〜10％値上げ。ニップン ハートニップン ハート