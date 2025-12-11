北都交通は、定額制タクシー運賃を12月16日をもって廃止する。札幌市内〜新千歳空港間と札幌駅北口〜定山渓間に設定している。いずれも事前予約制。運賃は札幌市内〜新千歳空港間が11,000円もしくは12,000円、札幌駅北口〜定山渓間が6,000円。深夜早朝割増運賃と障がい者割引運賃も設定している。12月17日以降は、通常の距離制運賃（時間距離併用制）となる。