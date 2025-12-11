長崎市に先月オープンしたばかり、新鮮な海の幸が味わえるスポットから中継です。 【NIB news every. 2025年12月10日放送より】 ※詳しくは動画をご覧ください （冷川小粹アナウンサー） こちらは長崎市の戸石地区で養殖されているカキ。 朝とれたばかりの新鮮なものなんです。 食べてみると…、濃厚でプリプリしていておいしいです。海のそばの屋外で食べると、より美味しく感じます。 先